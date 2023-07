Innovation, qualité de l’air et vélo au menu des brèves "ville intelligente"

Voici quelques actualités récentes intéressant la ville intelligente et durable :les lauréats de l'édition 2023 des concours d'innovation i-PhD, i-Lab et i-Nov et le lancement prochain de la vague 12 d'i-Nov ;de nouveaux lauréats pour le fonds vert ;le lancement d'une nouvelle expérimentation de "budget vert" ;le report du Conseil de planification écologique ;l'ouverture du capital de JP Energie Environnement à la Banque des territoires ;le lancement d'une étude inédite sur les pollution atmosphérique issue des petites chaufferies au bois ;...