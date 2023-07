Depuis le 1er juillet 2023 s’appliquent deux des principales mesures salariales annoncées par le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, le 12 juin. Selon les estimations réalisées par AEF info, la revalorisation de la valeur du point d’indice de 1,5 % (qui passe de 4,85 à 4,92 euros mensuels) et les ajouts de points sur les bas des grilles B et C rapporteront entre 315,15 et 846,81 euros supplémentaires par an sur le traitement indiciaire brut par rapport à mai 2023, sans compter l’inflation. L’évolution de carrière reste lente et peu rémunératrice pour les plus bas échelons.