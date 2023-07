Le Cneser rejette le projet de décret pérennisant les statuts de l’UGA (lire sur AEF info), par 30 voix contre, 12 voix pour, 18 abstentions et 4 NPPV, lors de la séance du 4 juillet 2023. Les membres de l’instance ont aussi voté contre le projet de décret relatif à Grenoble INP et l'Ensag, établissements-composantes de l’UGA (30 contre, 26 pour et 1 abstention). En revanche, ils ont approuvé la création de l’université de technologie de Tarbes et le texte actant le transfert de 67 postes de fonctionnaires titulaires de l’université Toulouse Capitole vers Toulouse school of economics.