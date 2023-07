Six thèmes purement paritaires, trois thèmes à discuter avec les pouvoirs publics et deux thèmes qui ne sont pas encore arbitrés et qui doivent faire l'"objet de travaux complémentaires". Tels sont les dossiers figurant dans l’agenda social établi par les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel. Comme en 2021, la CGT ne s’associe pas à ce programme. Une réunion multilatérale devrait être convoquée très prochainement à Matignon pour préciser la méthode et le calendrier des travaux à venir.