Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, annonce, lundi 3 juillet 2023, le lancement des deux Grands Défis "Robotique en chirurgie-Bloc augmenté" et "Prothèse et implantables" portés par la DGE et l’AIS, afin de "développer et produire les dispositifs médicaux innovants de demain". Financés dans le cadre de France 2030 à hauteur de 40 M€ chacun, ces deux Grands Défis doivent ainsi permettre de "faire émerger de nouveaux robots chirurgicaux" et "d’améliorer la performance et la tolérance des implants et prothèses".