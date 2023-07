Gel des avoirs. Un arrêté du 30 juin 2023 du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est publié afin de geler les avoirs de Mehmet Kaynar au titre de la lutte contre le terrorisme. Prisons. Un arrêté du 3 juillet 2023 fixe à sept le nombre de postes offerts à l’examen des titres professionnels et de l’établissement de la liste d’aptitude d’accès au corps des directeurs des...