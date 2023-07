Le député du Rhône Cyrille Isaac-Sibille (MoDem et Indépendants) présente ce 4 juillet 2023 sa feuille de route sur la prévention en santé, qui résulte d'une série d'ateliers et colloques organisés depuis l'automne dernier et consacrés à cette thématique. Il explique sa démarche à AEF info et formule les conditions selon lui d'une meilleure prise en compte de la prévention en santé dans les politiques publiques : un portage politique fort, une démarche interministérielle, la définition de priorités, l'élaborations "d'indicateurs solides", et enfin la création de nouveaux métiers "de coordonnateurs" pour mettre en cohérences des initiatives actuellement éparses.