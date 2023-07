Lycée Averroès : "les termes du contrat sont respectés" mais il faut "clarifier la place du religieux" (rectorat)

"Les termes du contrat de l’établissement avec l’État sont globalement respectés" par le lycée Averroès de Lille mais "il convient néanmoins, sur certains points, de clarifier le statut et la place du religieux dans l’établissement" : ce sont les conclusions de la mission d’inspection diligentée par le rectorat (lire sur AEF), après la publication par un enseignant d’une tribune dans Libération. Les inspecteurs formulent trois "préconisations" : "mettre en place et faire vivre les instances de régulation (conseil pédagogique, CESC )", "dissocier plus clairement les instances de 'l’association Averroès' de celles de l’établissement", "lever les ambiguïtés entre l’enseignement de la philosophie et le cours optionnel 'd’éthique religieuse'". Le rectorat propose aussi "un accompagnement par une équipe de formateurs académiques" pour préparer le futur enseignement moral et civique.