Le groupe Vilogia vient grossir les rangs des ESH transformées en société à mission. L'opérateur de logement social a annoncé le 28 juin 2023 son changement de statut, "évolution logique du groupe, cohérente avec [sa] mission d'utilité sociale" et "en continuité de [sa] démarche RSE entreprise depuis quelques années". Cette transformation en société à mission s'accompagne de l'inscription d'une raison d'être dans les statuts de Vilogia : "Utile aux territoires, à la société et à la planète, Vilogia réinvente les façons de bâtir, de loger et d’accompagner pour faire de l’habitat abordable, un lieu moteur de la vie urbaine et du lien social d’un monde qui change".