Dans le contexte de l'entrée en application de la récente réforme des retraites, l’Agirc-Arrco propose 10 000 stages de préparation au passage en retraite aux salariés des entreprises affiliées qui se trouvent à moins de trois ans de leur départ en retraite. Ces stages, qui se déroulent sur un ou deux jours et peuvent être "pris en charge par l’offre de formation de l’entreprise", abordent les principales interrogations des futurs retraités, comme les moyens d’accéder à son relevé de carrière, les démarches à effectuer, les manières de trouver un nouveau rythme de vie, les parcours de prévention proposés par les caisses de retraite complémentaire et les centres de prévention Agirc-Arrco, ou encore l’accompagnement offert pour les aidants. Ils privilégient "les temps d’échange et les exercices pratiques pour favoriser la mise en situation réelle", précise l’Agirc-Arrco le 3 juillet 2023.