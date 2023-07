"Le Cnaps 'nouveau' est vraiment le maillon qui manquait à la sécurité privée", estime le président du CDSE, Stéphane Volant lors d’une table ronde au congrès du GES, jeudi 29 juin 2023. Si les intervenants saluent la "réussite" de la réforme de l’établissement, ils pointent aussi la nécessité d’aller plus loin dans l’application des sanctions et sa mission de conseil. Le directeur David Clavière souhaite en particulier que le Cnaps soit "plus ouvert". "Je ne veux pas qu’il soit un simple gardien de procédures."