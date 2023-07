"Au boulot ! Regards sur le monde du travail en Loire-Atlantique" : c’est le nom de la réflexion citoyenne menée par Imagine LA, le conseil de développement de Loire-Atlantique. Des citoyens ont planché pendant huit mois sur les mutations du travail, avec pour objectif de "dessiner pour demain un monde du travail idéal". Il ressort de cette démarche prospective 74 propositions, organisées autour de trois thématiques : "un environnement pour bien vivre au travail", "un encadrement coopératif, bienveillant et attentif"," une activité épanouissante, désirée et qui respecte le travailleur".