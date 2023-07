Après six mois de travaux, les associations Respire, Clean cities et La Fabrique des mobilités dévoilent, mardi 4 juillet 2023, leur livre blanc intitulé "Pour des ZFE saines et justes : anticiper la transition des mobilités". Calendrier unifié, révision des vignettes Crit’air en y intégrant le poids des véhicules, stratégie en faveur de véhicules légers, développement des mobilités alternatives… Tour d’horizon des mesures proposées, qui constituent, selon Tony Renucci, DG de Respire, "une stratégie à appliquer dès maintenant" pour "permettre l’application des ZFE tout en les améliorant".