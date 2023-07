France Burgy, directrice générale du centre national de la fonction publique territoriale, fait le lien entre la baisse de l’attractivité des métiers publics et le manque de considération accordée aux services publics. État et employeurs sont invités à nourrir une réflexion sur la valeur du service rendu par les agents publics et les apprentis. En poste depuis 2019, France Burgy souhaite aussi donner les moyens aux collectivités de trouver des solutions par elles-mêmes dans un marché de l’emploi favorable aux candidats. AEF info se penche durant deux semaines sur la question de l’attractivité de la fonction publique dans les territoires. Septième volet ce mardi 4 juillet 2023 avec France Burgy qui estime que l’emploi à vie des fonctionnaires n’est plus une promesse suffisante par rapport à des rémunérations qui décrochent.