Retrouvez en bref quelques actualités récentes intéressant la sécurité publique :le Comcybergend dresse un bilan du dispositif déployé pendant les violences urbaines consécutives à la mort de Nahel ;Alternative Police CFDT appelle "en urgence" à protéger les policiers ;selon un sondage Odoxa, 86 % des Français considèrent que les acteurs de la vie politique sont plus menacés qu’avant ;la gendarmerie de l’armement participera au défilé militaire du 14 juillet ;la France a rapatrié 25 mineurs et dix femmes du nord-est de la Syrie ;l’IGA publie son second rapport sur le "fonds Marianne"