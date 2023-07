L’exécutif parisien présentera lors du Conseil qui se tient du 4 au 7 juillet 2023, son premier plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGDID), rendu obligatoire par la loi Égalité et citoyenneté (2017). Outre un rappel des dispositifs existants en matière d’accueil et d’information des demandeurs, de mutation dans le parc social ou de location voulue, le plan instaure une nouvelle grille de cotation de la demande, modifiant celle appliquée depuis 2014.