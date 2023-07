Après 14 ans de réflexion et de chasse aux financements, l’université de Lille débute la rénovation de sa bibliothèque de sciences humaines et sociales sur le campus du Pont-de-Bois à Villeneuve-d’Ascq. Le tour de table financier n’a été bouclé qu’en 2021 (lire sur AEF info) : le montant est élevé (44,4 M€) en raison de la présence d’amiante dans ce bâtiment édifié en 1974. L’université, maître d’ouvrage du projet, a dévoilé mercredi 28 juin 2023 le projet qui sera mis en œuvre par Rabot Dutilleul construction, dans le cadre d’un marché global de performance. L’agence Carta - Reichen et Robert Associés a choisi de respecter l’architecture d’origine, signée Pierre Vago, tout en revisitant les usages et la circulation des usagers. Les étudiants devraient reprendre possession des lieux dans trois ans. En attendant, ils ont accès à une bibliothèque provisoire.