Réuni le 3 juillet 2023, le conseil d’orientation interministériel de l’enseignement français à l’étranger a présenté le bilan de la mise en œuvre du plan de développement de l’enseignement français à l’étranger, annonce un communiqué du MENJ. S’appuyant sur des consultations menées avec le MEN et l’AEFE, le MEAE présente les axes pour "renforcer l’excellence" de cet enseignement. Le MEN met aussi l’accent sur le bien-être des élèves et insiste sur l’amélioration des conditions de départ et de retour des personnels détachés, ainsi que sur une meilleure reconnaissance des compétences acquises.