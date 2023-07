Entre 2015 et 2020, la mobilité diplômante a continué de progresser de 32 % dans le monde et de 22 % en France, passée du 4e au 6e rang des pays les plus attractifs, indique l’édition 2023 des "Chiffres clés" de Campus France. La pandémie aurait été "indolore" pour les mobilités étudiantes vers la France, celle-ci parvenant à rester "attractive". En 2021-2022, elle connaît un rebond de 8 % des entrées : si la mobilité depuis l’Asie est "atone", elle est "dynamique" depuis l’Afrique Subsaharienne. Syrie, Ukraine… Les pays d’origine sont aussi le reflet des tensions, conflits et guerres en cours.