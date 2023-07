L’avant-projet de Sdrif-e, dont l’examen par le conseil régional francilien a été reporté au 12 juillet, "représente un examen inédit en France de planification prescriptive, à l’échelle de la région-capitale, articulant développement régional et transition écologique/énergétique", estime la Drieat d’Île-de-France, dans une note d'observations adressée à la région en juin. Mais elle pointe des ambitions insuffisantes en matière de logement et souligne que d’autres "sujets fondamentaux pourraient utilement être approfondis", dont la trajectoire de sobriété foncière et la transition énergétique.