"Tendance de fond" néanmoins "difficile à mesurer, complexe à réguler et aux conséquences incertaines", la financiarisation de l’offre soin est un phénomène qu’il faut mieux réguler, considère l’Assurance maladie dans son rapport "Charges & produits" pour 2024. La biologie et la radiologie sont les deux secteurs les plus concernés par une concentration et des prises de participation. L’Assurance maladie appelle à mettre en place un observatoire du phénomène afin d’analyser les opérations, d’identifier les dérives spéculatives et de faire des recommandations en matière de régulation.