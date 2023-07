Dans une note à la région Île-de-France, publiée lundi 3 juillet 2023 par Le Journal du Grand Paris, la Drieat estime que l’avant-projet de Sdrif-e, dont le vote est repoussé au 12 juillet, est "un document de qualité" mais qui "ne garantit pas suffisamment la réalisation de certaines politiques et projets de l’État". Notamment celle du logement et l’objectif de production de 70 000 logements par an fixé par la loi de 2010 sur le Grand Paris. Pour l’exécutif régional, "90 % des demandes de la Drieat sont satisfaites" dans la version actuelle de l’avant-projet.