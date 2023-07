Une instruction ministérielle du 23 mai 2023, publiée le 30 juin au bulletin officiel des ministères du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, détaille le processus de recrutement et nomination à un emploi de direction de l’État et de dirigeant d’établissement public pour les ministères sociaux, renouvelé dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique. Son objet est, outre la clarification et la sécurisation du processus, de déterminer les niveaux de rémunération des dirigeants des opérateurs de ces ministères et de rappeler les règles déontologiques.