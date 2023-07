Les deux principales intersyndicales de praticiens hospitaliers des hôpitaux publics (APH, AMUF, Jeunes Médecins d’une part, et INPH, Snam-HP et CMH de l’autre) ont appelé leurs adhérents à une journée d’action et de grève : le 3 juillet pour la première et le 4 juillet 2023 pour la seconde. Lors d’une conférence de presse lundi 3 juillet, les responsables des syndicats de APH réclament des décisions urgentes pour restaurer l’attractivité de la carrière de PH. Ils dressent un tableau apocalyptique du vécu des médecins exerçant au sein des services hospitaliers publics.