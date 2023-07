La convention quinquennale 2028-2021 entre Action logement et l’État "a connu beaucoup d’avenants, souvent significatifs. [C]es révisions successives des objectifs des dispositifs de la Peec […] complexifient, sans toujours se justifier, l’évaluation de la convention", regrette l’Ancols, dans son rapport statistique et financier au titre de 2021. L’agence recommande donc de définir des objectifs "réalistes, qui reposent sur des estimations détaillées et étayées et ce, pour chaque dispositif d’emplois". Et de "renforcer" le suivi de l’exécution de la nouvelle convention 2023-2027.