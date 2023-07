Réunis le 4 juillet 2023 pour la dernière séance plénière du Cneser de cette année universitaire, les élus ont notamment rejeté la liste des établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le MESR, ainsi que la reconnaissance par l’État des établissements Excelia Group et Junia. Plusieurs projets de textes ont en revanche été approuvés sur une réforme de la formation notariale, ou encore le développement des filières de santé dans les Outre-Mer avec notamment l’ouverture d’un second cycle à l’université de la Réunion.