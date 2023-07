Laurence Le Poder, directrice associée à la pédagogie de Kedge business school, décrit à AEF info comment l’école de management, implantée à Marseille, Bordeaux et Toulon, met en œuvre sa nouvelle "posture pédagogique", Grow by doing, dans un entretien réalisé le 19 juin 2023. "Nous créons une expérience de toutes pièces, notre approche personnalisée est ce qui distingue Kedge des autres écoles", explique-t-elle. "Cette approche expérientielle leur permet d’acquérir des compétences pratiques, de développer leur adaptabilité, et de faire face à l’incertitude", ajoute Laurence Le Poder, qui est également professeur associée spécialisée dans l’économie et la gestion de crise. Elle détaille aussi comment l’école accompagne et forme ses enseignants à des approches pédagogiques différentes et veut aller plus loin en s’entourant d'"une équipe de concepteurs et d’architectes pédagogiques".