Le MESR a publié le 30 juin 2023 un guide pour l’élaboration des schémas directeurs de vie étudiante des établissements, souhaités par Sylvie Retailleau. Le même jour, la Dgesip, le Cnous, et des collectivités débattaient à l’invitation de l’association des DGS de l’enseignement supérieur, sur le rôle de chacun dans la politique de vie étudiante, entre compétition et complémentarité. Lors de cet échange, la présidente du Cnous, Dominique Marchand, insiste sur le rôle de "chef de file" du réseau des œuvres en matière de restauration, de logement et d’action sociale.