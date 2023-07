"Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre […] et de transitions, empêcher de se former des personnes qui voudraient se reconvertir ou améliorer leur employabilité n’a pas de sens." Dans un entretien à AEF info, le président des Acteurs de la compétence, Christopher Sullivan, réitère son opposition à l’instauration d’un reste à charge sur le CPF, alors qu’un arbitrage interministériel est attendu incessamment. Pour lui, non content de ne pas avoir d’intérêt budgétaire, cette mesure risque de "complexifier" le dispositif en revenant à un système de "listes de formations". Le possible durcissement du contrôle des sous-traitants qui viendrait compléter des dispositions déjà en place, est un autre sujet d’inquiétude. Aujourd'hui, "le gros sujet des professionnels de la compétence est le manque de stabilité" de leur environnement, insiste le président de la fédération patronale.