Les violences qui touchent l’ensemble du territoire depuis la mort de Nahel mardi 27 juin 2023 à Nanterre, marquent un tournant dans l’histoire de la politique de la ville, estime Thibault Tellier, historien et professeur à l’IEP de Rennes, auprès d’AEF info mardi 4 juillet. Plus violentes, elles touchent, à la différence de 2005, l’ensemble des collectivités et plus seulement les quartiers d’habitat social des grandes villes. Elles semblent indiquer également "que les problèmes qui sont dans ces quartiers regardent l’ensemble des Français" dans la mesure où elles interrogent, pour le chercheur, le rapport à l’autorité et au consentement à la loi, comme les Gilets jaunes ont également pu le faire en 2019. Aussi, pour dépasser les clivages entre les territoires et avec les forces de police, Thibault Tellier préconise un grand débat pour redéfinir un modèle national intégrateur.