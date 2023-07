Dans une étude parue ce jeudi 6 juillet 2023, le courtier en assurance WTW relève que l’absentéisme a augmenté de 12 % en 2022. Les arrêts maladie, plus nombreux mais plus courts, sont principalement dus à la crise du Covid-19. Le vieillissement des agents est aussi mis en cause. Les arrêts pour cause d’accidents de travail ou de maladie professionnelle sont restés stables.