Et de deux. Après la FSU Territoriale, qui avait annoncé la semaine dernière vouloir signer l’accord sur la protection sociale complémentaire (lire sur AEF info), Interco CFDT a signalé dans un communiqué paru ce lundi 3 juillet son intention de signer également le mardi 11 juillet 2023. Le deuxième syndicat de la fonction publique territoriale estime que "cet accord permet de faire progresser de façon très significative la couverture des agents en matière de prévoyance". L’accord prévoit notamment une participation de 50 % de l’employeur et ouvre la voie à des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Interco CDFT sera en revanche vigilant sur sa "transcription légistique". Concernant la couverture santé, le syndicat indique sa volonté de continuer le travail de négociations "sur les garanties socles et la solidarité" dans l’objectif "d’améliorer les droits des agent·e·s".