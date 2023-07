L’université Paris-Dauphine - PSL "introduit des jetons non fongibles (NFT) dans certains de ses diplômes", annonce l’établissement dans un communiqué le 3 juillet 2023, en revendiquant "une première dans l’enseignement supérieur français". Fruit d’une collaboration avec Doors3, un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans le Web3 (la nouvelle génération d’Internet, basée sur la blockchain), cette nouveauté propose aux étudiants certifiés Blockchain - Finance décentralisée (DeFi) du département de formation continue Dauphine executive education de recevoir un NFT nommé "Nifty Dauphine". De quoi générer une "preuve d’existence unique et non piratable de leur certification". Une démarche en lien avec le sujet des micro-certifications, qui n’est pas sans rappeler les open badges pratiqués dans d’autres établissements (lire ici et là)