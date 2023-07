L’intention du gouvernement qui - si elle n’est pas officialisée, se fait de plus en plus jour - de reporter la négociation sur le volet "prévoyance" de la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l’État n’est pas du goût des organisations syndicales. Quelques jours après le report du groupe de travail du 28 juin, au cours duquel la DGAFP devait leur présenter un projet d’accord, six des sept syndicats de l’État appellent le gouvernement, dans un communiqué publié ce 3 juillet 2023, "à mener la négociation 'prévoyance' à son terme". "Il y a urgence, notamment pour que les accords sur la complémentaire santé en cours de négociation dans les ministères puissent intégrer des dispositions pour la couverture en prévoyance", soulignent FO, la FSU, l’Unsa, la CFDT, la CGT et Solidaires, rappelant l’engagement de l’État sur un couplage santé-prévoyance.