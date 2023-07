Après une semaine d’émeutes, Bruno Le Maire a officiellement confirmé la mise en œuvre de premières mesures de soutien aux entreprises confrontées à des dégradations limitant ou interdisant leur activité, le 4 juillet 2023 à l’issue d’une rencontre à Bercy avec les représentants du monde patronal. Le ministre de l’Économie a notamment évoqué la possibilité d’annuler les cotisations sociales et fiscales dues par les commerçants "les plus touchés". La veille, Medef, CPME et U2P avaient séparément exhorté l’État à agir vite en réclamant notamment la réactivation du soutien à l’activité partielle.