Huit lycées de territoires ruraux de l’académie de Toulouse vont proposer à la rentrée un parcours "Ambition études santé", explique Mostafa Fourar, recteur, à AEF info le 27 juin 2023. Destiné aux élèves de première et terminale, ce dispositif constitué de renforcement disciplinaire et d’immersion en milieu professionnel, bénéficie d’un soutien de la région Occitanie et de la faculté de santé de Toulouse. Tous y voient une manière d’améliorer l’ambition des élèves des territoires ruraux, une opportunité de mieux se préparer aux études de santé et de lutter contre les déserts médicaux.