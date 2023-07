Le Sgen-CFDT, l’Unsa-Éducation, la Ferc-Sup-CGT et la FSU ont signé l’accord sur le déploiement du télétravail dans l’enseignement supérieur et la recherche, en présence de la ministre Sylvie Retailleau, le 3 juillet 2023. De leur côté, SUD et FO ne sont pas signataires. De plus, l’accord a été signé par France Universités, la Cdefi, le CNRS, l’Inrae, l’Inria, l’Inserm, l’IRD, l’Ined et le Cnous, puisqu’il s’applique aux personnels des EPSCP et des EPST. Pour rappel, il s’agit d’une déclinaison de l’accord relatif au télétravail dans la fonction publique, publié en avril 2022 (lire ici).