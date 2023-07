Le GHT des Bouches-du-Rhône définit huit filières médicales prioritaires pour son projet

Le Groupement hospitalier de territoire (GHT) des Bouches-du-Rhône (1) a décidé de structurer son projet médical de territoire autour de trois filières supplémentaires par rapport à celles prévues par les tutelles. Outre les trois filières médico-techniques imposées par la DGOS (pharmacie, imagerie, et biologie) et les deux filières médicales demandées par l’ ARS (psychiatrie, urgences), le comité stratégique (2) , réuni lundi 30 janvier 2017, a aussi "priorisé" les filières suivantes : neuro-vasculaire, cardiologie interventionnelle, orthopédie-traumatologie. À terme, cinq autres filières (cancérologie, digestif, gériatrie, gynécologie et pédiatrie) seront intégrées dans le projet médical de territoire que le GHT doit présenter au plus tard le 1er juillet 2017, précise le communiqué de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), établissement support du GHT.