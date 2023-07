Dans un rapport publié mardi 4 juillet 2023, la Surfrider Foundation pointe du doigt les stratégies de lutte contre la pollution plastique mises en avant par les grandes multinationales. Selon l’ONG, les entreprises qui prennent les engagements les plus marqués sont également celles qui polluent le plus. En cause : le recours abusif au recyclage et l’absence de stratégie de déplastification.