Le taux d’absentéisme passe de 5 % en 2021 à 5,76 % en 2022, soit une hausse de 0,76 point, selon les résultats de la 2e édition de l’observatoire des arrêts de travail d’Apicil, menée auprès de plus de 53 000 entreprises représentant plus d’un million de salariés et publiée le 3 juillet 2023. La part des salariés ayant eu au moins un arrêt de travail a également augmenté entre 2021 et 2022, passant de 28 % à 35 % (+7,35 points). Après une baisse entre 2020 et 2021, "cette tendance de fond concerne l’ensemble des salariés, et tout particulièrement les plus âgés et les plus anciens en poste", indique le groupe de protection sociale, confirmant les études récentes sur le sujet (lire sur AEF info). La durée moyenne d’un arrêt de travail est de 22,13 jours, en baisse de -20 %, tandis que les arrêts de courte durée (3 à 7 jours) augmentent de 8,54 points, représentant un taux de 36,73 %.