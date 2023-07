"Dans un contexte mondial marqué par le changement climatique, l’université de Reims Champagne-Ardenne, le CNRS et TotalÉnergies s’associent pour créer le LabCom Lynna et la chaire industrielle Atmosfere, dédiés à l’amélioration de la quantification des émissions de gaz à effet de serre", annoncent-ils, fin juin 2023, en amont de l’inauguration des deux dispositifs le 3 juillet à Reims. Les objectifs fixés (R&D, industrialisation, etc.) s’inscrivent dans la continuité de travaux engagés en 2017 autour de l’utilisation de capteurs ultralégers.