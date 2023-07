Voici une sélection de brèves en RSE et finance durable pour la semaine du 3 juillet :ShareAction propose une définition de l’investissement responsableUn groupe de travail international va rédiger un code de conduite volontaire sur la notation et les données ESGKPMG dévoile la composition de son comité de missionEric Campos devient directeur de l’engagement sociétal de Crédit agricoleCéline Boyer-Chammard est nommée directrice du pôle transformation durable et organisation d’AmundiEthiFinance recrute Julia Haake et Ornella Di IorioChurch of England Pensions Board quitte la NZAOALa cabinet d'avocats Alerion lance un observatoire des contentieux climatiquesLe numérique va être intégré à la prochaine SNBC