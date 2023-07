Après la baisse de 2,7 % des émissions de gaz à effet de serre enregistrée sur l’année 2022, le Citepa annonce le 30 juin 2023 que la tendance s’est poursuivie début 2023. Par rapport au premier trimestre 2022, la réduction atteint 4,2 % — les secteurs enregistrant les plus fortes chutes étant les bâtiments et l’industrie. Le secteur des transports poursuit en revanche son rebond d’après Covid-19, les hausses les plus marquées s’observant dans l’aérien, dues notamment aux vols internationaux.