Créée en juin 2020 dans le but de travailler à lever les freins à la mobilité longue des apprentis, l’association Euro App Mobility a tenu, en juin 2023, son assemblée générale qui marquait la fin d’une première période triennale et le début de la suivante avec le renouvellement d’une convention signée avec le ministère du Travail. Dans le cadre de cette nouvelle convention, "nous nous préparons à piloter la professionnalisation des référents mobilité des CFA et lycées professionnels ayant des sections par apprentissage qui se lancent dans la mobilité", explique le président de l’association, Jean Arthuis, dans une interview à AEF info. L’ancien ministre français et ex-député européen ajoute que l’association va lancer "une plateforme 'Moving skills' pour faire se rencontrer au plan européen l’offre et la demande de stage". Le lancement est prévu pour novembre 2023.