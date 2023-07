Parmi les 1 133 élèves en cours de scolarité à l’Ensam qui ont répondu à son 1er questionnaire centré sur les VSS, "10 ont déclaré avoir été victimes d’un viol, 75 d’une agression sexuelle, et 101 ont subi un contact physique imposé", indique l’école à AEF info, le 22 juin 2023. "Les faits concernent majoritairement des femmes. Près de la moitié des étudiantes (45 %) disent avoir été victimes de propos sexistes et 15 % de harcèlement sexuel." L’Ensam reconnaît que ces actes entrent "en contradiction avec ses valeurs" et entend "renforcer ses moyens de prévention et de sanction".