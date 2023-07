Dans leur rapport spécial sur les missions Gestion des finances publiques, Transformation et fonction publiques et Crédits non répartis, publié le 28 juin 2023, annexé au projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022, rejeté par le Sénat le 3 juillet, les sénateurs Albéric de Montgolfier et Claude Nougein s’interrogent sur la qualité de la budgétisation de la revalorisation du point d’indice de 2022. S’ils saluent la pérennisation de la mission Transformation et fonction publiques, ils pointent le décalage entre programmation et exécution budgétaires.