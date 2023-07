"Je n’ai pas donné de consignes de désarmement", affirme sur TF1 Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, vendredi 30 juin 2023, trois jours après la mort d’un jeune homme de 17 ans à Nanterre, tué par un policier lors d’un contrôle routier et après deux nuits de violences urbaines et pillages. Les policiers, pour lesquels il appelle à ne pas faire "d’amalgame" avec leur collègue placé en garde à vue, "doivent respecter la déontologie, ils doivent être professionnels et je sais qu’ils le sont". Pour la soirée de vendredi à samedi, 45 000 forces de l’ordre sont mobilisées.