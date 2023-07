L’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise accompagne traditionnellement la métropole Aix-Marseille-Provence et les territoires qui la constituent dans la conception de leurs documents de planification. Lors de la présentation de son bilan et de ses perspectives, le mois dernier, la présidente de l’agence, Laure-Agnès Caradec, a souhaité réaffirmer le positionnement technique de l’agence, "outil d’ingénierie partagé et collectif qui vise à fabriquer du consensus" autour de projets structurants. Tout en adaptant son programme de travail aux enjeux du ZAN et de la nature en ville.