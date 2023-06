Violences urbaines : une cinquantaine de structures scolaires ont été touchées, selon le MENJ

"Une cinquantaine de structures scolaires ont été touchées, à des degrés divers" par les violences urbaines survenues dans la nuit du 28 au 29 juin 2023, indique le ministère de l’Éducation nationale à AEF info, le 29 juin 2023. Une "dizaine d’établissements" ont dû être fermés. "Les académies de Versailles, Créteil et Lille sont les plus atteintes par ces événements" ; à l’inverse, celles "d’Aix-Marseille, Grenoble, Lyon, Montpellier, Rennes ou Toulouse ne compteraient aucun dégât". Le ministère de l’Intérieur a par exemple évoqué l’école Sainte Clothilde de Tourcoing (académie de Lille) qui a été incendiée, et s’est rendu auprès de l’équipe enseignante et des élus municipaux. À La Verrière (Yvelines), deux écoles, maternelle et élémentaire, ont été incendiées. Ces violences font suite à la mort d’un jeune conducteur, tué par un policier lors d’un contrôle à Nanterre le 27 juin.