"Le site, de par sa spécificité, est confronté à des problématiques similaires à celles de la voie publique", explique Jean-Baptiste Pierre-Michel, chef du service sûreté et sécurité de l’établissement public du parc et de la Grande Halle de la Villette, situé dans le XIXe arrondissement de Paris. Dans une interview à AEF info, il détaille les enjeux liés à la sécurisation des 56 hectares d’un site ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les opérateurs de sécurité privée y sont nombreux, en raison de la variété des établissements, et les forces de l’ordre peuvent y patrouiller. "Nous communiquons quotidiennement pour partager nos problématiques communes et voir si des plans d’action peuvent être mis en place." Les enjeux de protection des œuvres, notamment face aux activistes climatiques, et de sécurisation dans l’optique des JOP de 2024, sont aussi des points de vigilance.